Attimi di paura a Napoli nel giorno di Ferragosto. Nel Rione Sanità, precisamente in via San Nicandro all’angolo con via Mario Pagano, sono crollati alcuni detriti del pavimento di un balcone che hanno investito un passante che passava di lì proprio in quel momento. A riportare la notizia è Il Mattino.

Fortunatamente l’uomo, trasportato all’ospedale dei Pellegrini, non è stato ferito gravemente. Ha riportato lesioni e contusioni guaribili in pochi giorni. Fortunatamente, intorno alle 12 di Ferragosto, le strade erano semivuote a causa della festività. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.