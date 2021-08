Poco dopo le ore 18 si è verificato un incidente automobistico sul Corso Campano a Giugliano. Secondo le prime informazione raccolte si sono scontrate una Peugeot azzura e Lancia Yipsilon nera. Sul posto è arrivata l’ambulanza per portare i primi soccorsi: non si registrano gravi feriti. Intanto il carroattrezzi sta rimuovendo i veicoli, sopratutto, la Peugeot ha riportato danni alla fiancata. Inizialmente un gruppo di passanti è intervenuto per aiutare a liberare la strada e per sincerarsi delle condizioni degli automobilisti.

