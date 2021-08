E’ di circa 30mila euro, tutti in contanti, il bottino della banda del buco al Comune di Giugliano. Il colpo effettuato nella notte negli uffici di Corso Campano 200, la banda del buco è tornata a colpire con la solita tecnica. Nel mirino dei ladri la cassaforte contenente i soldi delle carte d’identità. Stamattina i dipendenti all’apertura dell’ufficio si sono accorti del buco ed hanno avvisato immediatamente i carabinieri. I militari si sono recati immediatamente sul posto per le indagini del caso e quantificare il bottino. Dopo i primi accertamenti i militari sono riusciti a ricostruire la dinamica dei fatti. Hanno ascoltato anche i dipendenti dell’ufficio preso di mira dai ladri e quantificato il bottino del colpo: circa 30mila euro. Non sono stati portati via invece documenti e carte d’identità in bianco. Non è la prima volta che l’ufficio anagrafe viene preso di mira dai malviventi.

Sembra che i ladri abbiano praticato un foro su una parete laterale dello stabile comunale per accedere all’interno dell’ufficio anagrafe. I carabinieri stanno visionando le immagini del sistema di videosorveglianza.