Napoli da record, è la prima città d’arte su TikTok con oltre 17 miliardi di visualizzazioni

Napoli è la città d’arte italiana più cliccata su TikTok. Con oltre 17 miliardi di visualizzazioni, il capoluogo campano è seguito da Roma con 11 miliardi e Milano con 7,5 miliardi. Poi Firenze con un miliardo di visualizzazioni e Venezia con circa 980 milioni. I dati, resi noti dalla Fondazione Città identitarie, confermano il boom del turismo nel capoluogo campano.

Ma non finisce qui, perché la città di Napoli è sul podio anche sulla piattaforma di Instagram, dove è terza (21 milioni) dietro Roma (36) e Milano (39).

“Non è un caso che il nostro Paese sia una delle eccellenze in termini di turismo culturale”, afferma Edoardo Sylos Labini, presidente della Fondazione Città Identitarie e ideatore del movimento Cultura Identità. “L’Italia è un polo di ricchezza sia in termini naturali sia artistici che, però, vanno promossi al meglio; per farlo è fondamentale ripartire dai borghi. In quanto fondazione e realtà fortemente radicata sul territorio, grazie all’adesione dei quasi 8mila comuni italiani, promuoviamo la storia, l’arte e la cultura del made in Italy; con un linguaggio contemporaneo, applicato a un circuito di eventi e festival, raccontiamo l’Italia più piccola, quella più bella, che a oggi rappresenta circa il 70% dello Stato”, conclude.

La Fondazione Città Identitarie ETS promuove l’identità, la storia, la cultura, l’arte di tutti i territori italiani, tutti quei simboli che rappresentano l’italianità ed il Made in Italy. Fondata dall’Associazione Cultura Identità la Fondazione mette in rete centinaia di Comuni italiani.