Da “A me piace a Nutella” ad oggi: com’è cambiato e cosa fa ‘il piccolo Lucio’

Il piccolo Lucio ha cavalcato l’onda del successo qualche anno fa con il tormentone “A me piace a Nutella”, poi, come ogni fenomeno virale, è finito nell’oblio dei social. A distanza di anni il bambino della provincia di Napoli è cambiato, è diventato un ragazzo e come tutti i ragazzi, amante della moda e delle serate mondane. Resta invariata, però, la sua passione per la musica. Lucio infatti proprio in queste settimane ha lanciato due nuovi singoli, “Tann Vist a Napule” e “Si te Miett a Fa Ammore Insieme a Me”.

Sono passati molti anni dal grande successo e oggi Lucio, che è ormai maggiorenne. Il ragazzo ha partecipato anche al Primo appuntamento 4, il programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio.

L’ex star del web è presente nella puntata 17. Nel video di anticipazione si è fatto riconoscere dal barman e ha detto di essere in cerca dell’amore. Nello specifico, Lucio vuole farsi conoscere dalla sua lei per quello che è oggi e non per quello che è stato.

Infatti oggi lui vorrebbe tenersi lontano da quella canzone che lo ha fatto diventare famoso. Sente di aver fatto una figuraccia per tutto il web. Oggi vuole essere solo conosciuto come Lucio Vario e noi rispettiamo questa sua scelta.

Nella descrizione si definisce artista, ed infatti oggi incide pezzi neomelodici, ma ben distanti dalla sua primissima canzone.

L’account è pieno di sue foto personali. E se non si sapesse, nessuno ricondurrebbe il ragazzo di oggi al bambino che divento fenomeno del web.