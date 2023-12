Daddy Yankee abbandona la musica per dedicarsi alla fede in Dio: “Gesù vive in me”

PUBBLICITÀ

Il José Miguel Agrelot Coliseum di Porto Rico ha vissuto un momento storico quando Daddy Yankee, il re indiscusso del reggaeton, ha salutato la sua carriera musicale per abbracciare una nuova passione: la fede in Dio. L’artista, il cui vero nome è Ramón Rodríguez, ha annunciato la sua decisione durante quello che è stato il suo ultimo concerto, svelando una parte profonda e personale di sé che pochi fan avrebbero mai immaginato.

“Non mi vergogno di dire a tutto il mondo che Gesù vive in me e che io vivrò per lui. Per molti anni ho cercato di colmare un vuoto nella mia vita che nessuno è stato in grado di colmare. Sono andato alla ricerca di uno scopo ed in molte occasioni mi è sembrato di essere felice ma mancava in me qualcosa che mi facesse sentire completo“, ha dichiarato Daddy Yankee, condividendo il significato che ora guida la sua vita e rivelando il suo lungo viaggio alla ricerca di un senso di completezza, ammettendo che, nonostante il successo musicale, un vuoto persisteva in lui.

La decisione di Daddy Yankee

La decisione di Daddy Yankee pone fine a una delle carriere musicali più iconiche e di successo nella storia latino-americana. Dal trionfo mondiale con “Macarena” nel 1996, al record storico di “Despacito” nel 2017, la sua influenza nella scena musicale è stata ineguagliabile. Il brano è diventato la prima canzone in lingua spagnola a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100 dopo “Macarena”, mentre il suo video ufficiale ha raggiunto un miliardo di visualizzazioni su YouTube nel 2017.

Questa nuova fase nella vita di Daddy Yankee segna una trasformazione radicale, con l’abbraccio alla spiritualità come guida per il suo futuro. Mentre i fan salutano il loro idolo musicale, sorge la curiosità su quale possa essere il prossimo capitolo per questo artista, ora dedicato a un diverso tipo di ritmo: quello della fede.