Uccide la mamma e scrive sul suo cadavere, la follia di Davide: “É stato un momento di sconforto”

“Ho ucciso mia mamma a calci in faccia“. Questa è la macabra confessione di Davide Garzia, il 24enne arrestato con le accuse di omicidio aggravato e vilipendio di cadavere. Giovedì, il giovane ha ucciso la madre Fabiola Colnaghi nella loro casa di Aicurzio, in provincia di Monza Brianza. Dopo il delitto, come se non bastasse, Davide ha continuato ad infierire sul cadavere scrivendoci sopra, tagliando i capelli e rovesciando della candeggina. “Mi ha preso uno momento di sconforto” (dovuto alla depressione di cui soffriva, così come la madre), è stata la sua giustificazione.

Interrogato giovedì dal pm di Monza Marco Santini, il giovane ha ricostruito la dinamica dell’omicidio. Prima ha sbattuto la madre contro un armadio e, una volta a terra, si è sferrato sulla donna colpendola con calci e pugni. Fino ad ucciderla.

Fabiola dopo la morte dell’ex marito e padre dei suoi tre figli, aveva un nuovo compagno e viveva con lui e Davide nell’appartamento in via della Vittoria 6 ad Aicurzio, nel Vimercatese.

Davide Garzia, autore del macabro omicidio, si trova ora a disposizione degli inquirenti della procura di Monza, che stanno valutando la possibilità di disporre una perizia psichiatrica.

