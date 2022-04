Accoltella la moglie e la figlia minorenne, poi tenta di uccidersi: «Non voleva separarsi»

Ladispoli, accoltella la moglie e la figlia minorenne e poi tenta di uccidersi. La figlia riesce a chiedere aiuto ma la madre è in gravi condizioni. Dramma in un appartamento di Ladispoli, dove Fabrizio Angeloni 48 anni ha dato sfogo alla sua furia, ferendo gravemente la moglie e la figlia 17enne.

La situazione famigliare

I vicini di casa hanno un ruolo fondamentale nella vicenda, per aver soccorso la ragazzina ma anche per aver ricostruito la storia della famiglia. Pare infatti che i due non stessero da tempo insieme e che l’andamento del matrimonio era burrascoso già da anni. “I loro problemi non sono recenti, era loro abitudine litigare. Sono dieci anni che non vanno d’accordo, li conosco da diciotto” spiega un vicino. Continua poi spiegando che il marito “Negli ultimi tempi era andato via di casa“. Fabrizio nonostante avesse lasciato il domicilio credeva ancora in una rappacificazione. Un vicino racconta: “Lui voleva che tornassero insieme. Da qualche giorno si era convinto che avesse un altro“.

Il tentato omicidio raccontato dai vicini

Stamattina il palazzo in Via Milano ha avuto un triste risveglio: le urla della povera figlia. La ragazza dopo essere stata ferita è riuscita a scappare dalla follia del padre. Sporca di sangue e colma di paura la 17enne corre nelle scale del palazzo per chiedere aiuto. Il padre nel frattempo chiude se stesso e la donna gravemente ferita all’interno della casa. L’uomo dopo aver tentato due omicidi tenta di togliersi la vita.

Le due donne, dalle prime ricostruzione, erano intente a prepararsi per uscire, sono infatti state trovate vestite. Nonostante fosse poco prima delle sette le due avevano già abbandonato le vesti notturne ed erano intente a prepararsi probabilmente per raggiungere i posti di lavoro/studio. Un’insegnate di scuola media e una liceale, queste le due vittime della furia del 48enne. L’uomo di buon ora pare essere arrivato nella casa che, dalle indiscrezioni dei vicini, pare aver abbandonato da tempo. Dopo l’aggressione la figlia è riuscita a scappare dalle grinfie omicide e a chiamare i vicini. A conferma di questa dinamica le macchie di sangue su pavimento del pianerottolo e sui campanelli.

Un vicino ed amico di famiglia racconta che: “La settimana scorsa c’è stato un nuovo litigio – continua – Lui continuava a chiederle di tornare insieme, ma lei non voleva, era un po’ assillante e opprimente, lei lo subiva da anni“. Spiega poi cosa ricorda della tremenda mattinata: “Stamattina c’è stata l’ennesima lite poco prima delle 7, ma non siamo intervenuti perché facevano così da anni, e poi dopo un po’ risolvevano“.

Le urla echeggiavano nelle mura dei vicini già da tempo, come raccontano gli stessi dirimpettai. Un altro inquilino del palazzo nel frattempo sentendo le urla aveva già allertato ambulanza e carabinieri. “Hanno smesso di litigare, ma a quel punto ho sentito la ragazzina per le scale chiedere aiuto” spiega il vicino.

“Sono uscito con mia moglie e l’abbiamo soccorsa. Gli operatori dell’ambulanza all’inizio non volevano entrare, ci hanno detto che dovevano aspettare i carabinieri. Ma li abbiamo avvisati che la situazione era molto grave e sono intervenuti” spiega. La triste scena della ragazzina ha scosso i vicini: “Era piena di sangue, lui si era chiuso dentro con la madre. La figlia aveva paura che morisse“. Altri vicini raccontano delle liti dei due, ma nessuno di loro pensava che l’uomo sarebbe arrivato a tanto.

Madre in condizioni gravi

Le dinamiche sono ancora da verificare ed accertare, la stessa arma del delitto pare essere stata un utensile da casa ma non ve ne è nessuna conferma. La donna e la ragazza sono state trasportate in ospedale tramite gli elicotteri del 118. La minorenne al ‘Bambin Gesù‘ di Roma e non sembra in pericolo di vita, diverso è invece per la madre. La giovane donna è infatti in condizioni molto gravi al ‘San Camillo‘ di Roma. La donna è stata operata d’urgenza: “L’intervento è stato realizzato da un chirurgo d’urgenza, uno toracico e un cardio chirurgo. La donna è giunta in condizioni gravissime dovute a ferite multiple che hanno colpito più organi“. Trasportato al ‘Gemelli‘ di Roma anche l’uomo, auto feritosi.