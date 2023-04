De Luca bacchetta i tifosi della Salernitana: “Napoli nella storia, abbiate rispetto”

PUBBLICITÀ

Vincenzo De Luca ha terminato la sua diretta Facebook parlando di calcio ipotizzando i possibili problemi di ordine pubblico per la futura festa scudetto della squadra azzurra: “Ci si avvicina alla vittoria del campionato italiano da parte del Napoli. Vorrei invitare tutti, lo faccio in modo particolare per tifosi di altre squadre, ad avere un atteggiamento di grande serietà e grande correttezza. Lo dico anche ai tifosi della Salernitana. Credo che si debbano avere comportamenti di grande civiltà e di grande rispetto”.

“Siamo provincia di Napoli”, da Amalfi la risposta da applausi agli ultras della Salernitana

Uno striscione ricco di significato quello che recita la scritta “Amalfi (NA)“, apparso dopo la polemica creata dagli ultras della Salernitana. Nei giorni scorsi, infatti, i tifosi granata della Curva Sud Siberiano hanno emanato un comunicato in cui si chiede ai tifosi del Napoli residenti a Salerno di riporre “eventuali sciarpe e bandiere azzurre nel cassetto e non certo sui balconi“, aggiungendo: “Ognuno festeggi a casa sua“.

A loro aveva fatto eco il presidente Danilo Iervolino che, prima di tornare sui suoi passi e chiarire la sua posizione dicendo “Se c’è un tifoso napoletano a Salerno, può assolutamente tifare con orgoglio ed esporre quello che vuole“, aveva affermato: “ Può rispettare e plaudire, ma certo non festeggiare lo scudetto. […] I tifosi del Napoli rispettino la città di Salerno. Se vogliono festeggiare facciano qualche chilometro e vadano a Napoli“. Tantissime le reazioni alle esternazioni del mondo granata. Geniale quella che arriva da Amalfi, in provincia di Salerno, dove è apparso uno striscione che recita “Amalfi (NA)“.