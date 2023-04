Troppe richieste di biglietti omaggio, l’ironica risposta di Adl su WhatsApp: “Fate così”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha risposto alle tantissime richieste di biglietti omaggio che gli sono arrivate per le prossime partite del Napoli. E lo ha fatto a modo suo. Come? Pubblicando una foto su WhatsApp in cui si legge: “La mia disponibilità di biglietti omaggio è esaurita per il resto della stagione. A pagamento li trovate nei canali ufficiali“. A corredo i loghi di Uefa e Serie A: della serie a buon intenditor poche, ma chiare, parole.

Mese di aprile curciale per il Napoli

Il Napoli sta entrando nella fase più calda e importante della stagione. Il mese di aprile la vedrà infatti impegnata, per la prima volta, nei quarti di finale di Champions League, dove affronterà – il 12 a San Siro e il 18 al Maradona – il Milan di Stefano Pioli. Già nel corso delle prossime settimane, inoltre, potrebbe festeggiare il terzo scudetto della propria storia.