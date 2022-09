Demi Lovato, annuncio choc: “Sono malata, non mi alzo più dal letto”

Il percorso di Demi Lovato non conosce fine: la cantante statunitense ha annunciato in una serie di storie Instagram, successivamente rimosse, di essere malata e di non poter più fare concerti. “Questo sarà il mio ultimo tour. Vi amo e vi ringrazio” – ha scritto.

La storia travagliata di Demi Lovato tra cadute e scalate

Non è purtroppo la prima volta che Demi Lovato torna a far parlare di sè per i suoi problemi di salute. Nel 2011 la cantante aveva dichiarato di aver sofferto di bulimia e da dipendenza di droga e alcol. La malattia – della quale non si sa per ora nulla – si somma all’overdose da oppioidi avuta nel 2018, seguita da tre ictus e un infarto. Nel 2020 la cantante ha inoltre rivelato di avere una lesione cerebrale e punti ciechi nella vista, rendendole impossibile guidare. L’artista inoltre ha ammesso di aver subito uno stupro all’età di 15 anni e nel 2018 dal suo spacciatore.

È addio alle scene per la giovane artista?

Demi Lovato ha dunque dichiarato nella storia Instagram di voler chiudere con la sua carriera da cantante. La cantante ritiene che questo tour, che si concluderà il prossimo 6 novembre in Texas, dov’è nata, sarà il suo ultimo. Prima del suo concerto del 13 Settembre a Santiago del Cile aveva dichiarato: “Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce”.

Il dramma dei VIP e le dipendenze

Demi Lovato è purtroppo solo una delle ultime testimonianze delle difficoltà nel gestire dipendenze e problemi di salute nei VIP. É salito alla ribalta negli ultimi giorni il caso della supermodella britannica Cara Delevingne, ripresa all’Aeroporto di Los Angeles scalza e totalmente fuori controllo. Il video della 30enne, andato virale sul social TikTok, ha fatto il giro del web, e ha fatto sicuramene preoccupare. I commenti non si sono fatti attendere: “Aspettiamo un’altra Amy Winehouse o qualcuno si prenderà di questa ragazza?”