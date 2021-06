Maria Angioni, la pm che si è occupata del caso di Denise Pipitone dal 2004 al 2005, ha rivelato di aver individuato una ragazza che corrisponde all’identikit della piccola di Mazara del Vallo. Nel corso del programma ‘La Vita in Diretta’ ha dichiarato: ”La ragazza non è in Italia, è una persona benestante e che viaggia. Avrà l’età di Denise. Ho visto le foto o è lei o è una sorella gemella. Sono veramente troppo simili”. Una tesi confutata da Milo Infante, conduttore di Ore 14, sulla propria pagina Facebook.

Il post di Milo Infante

Il conduttore, sulla propria pagina facebook, ha scritto: ”Lo so che la verità è meno bella della fantasia. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise Pipitone, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell’ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina”. Così facendo ha dimostrato erronea la tesi di Angioni, per poi aggiungere: ”Oggi questa ragazza vive a Nizza con il marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per aver questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti”.

Le dichiarazioni dell’avv. Frazzitta che invita alla massima cautela

Dichiarazioni forti quelle di Angioni che ha scatenato le reazioni di tutti, a partire da Piera Maggio che spera venga fuori la verità. I suoi legali, infatti, dall’uscita di questa notizia hanno chiesto ‘cautela’ nel fare certe affermazioni. L’avv. Frazzitta ha dichiarato: ”Invito tutti che intervengono alla massima cautela nell’esprimere la propria opinione riguardo al caso di Denise Pipitone. Non comprendo il motivo nel dare questi dettagli. Ringraziamo per l’attenzione riservata a questa vicenda ma invito chi ha informazioni a non rivelarle in questo modo in tv perché si crea un clamore che è una bolla mediatica e, in quanto tale, fa solamente del male”.

L’avvocato Frazzitta si rivolge ad Angioni

Poi su quanto detto dalla pm Maria Angioni, aggiunge: ‘‘Io non ho ancora ricevuto nulla dalla dottoressa” e tiene a precisare: ”Se la fonte fosse un ex detenuto di origine magrebina, devo dire con certezza assoluta che si tratta di un mitomane, che conosciamo da dieci anni e che ogni volta che c’è una sorta di recrudescenza delle notizie su Denise Pipitone, introduce nuovi elementi. È una persona che non deve essere ascoltata. Invito tutti alla cautela”.

La risposta del pm Angioni

La pm Angioni, tuttavia, durante la Vita in Diretta ha affermato che il magrebino, come detto dall’avvocato, non è la sua fonte. Angioni ha spiegato di avere trovato Denise Pipitone con l’aiuto di una persona, in un contesto internazionale, sostenendo di avere svolto il ruolo di battitore libero nelle indagini e di avere già informato la Procura di Marsala e l’avvocato Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, e di Piero Pulizzi, il papà naturale della bimba.