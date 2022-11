Detenuto 21enne si toglie la vita, era in cella per violenza sessuale

L’8 ottobre scorso era stato arrestato a Monasterace in seguito all’accusa di stupro contro una donna di 88 anni. Dopo le violenze subite l’anziana ha riscontrato la necessità di essere ricoverata in ospedale.

Ecco chi è il detenuto morto suicida e cosa ha fatto prima dell’arresto

Il detenuto in questione era un migrante ivoriano di 21 anni, il suo arresto è avvenuto l’8 ottobre scorso a Monasterace, nel Reggino, ad opera dei carabinieri della compagnia di Roccella Jonica. Le accuse che hanno determinato il drastico provvedimento pervengono da una condotta al limite del rispetto nei confronti degli altri individui della società. Il 21enne ha agito con violenza nei confronti di un’anziana signora di 88 anni, prima ha tentato di rapinarla e poi l’ha stuprata. Dinnanzi a delle pratiche di una simile aggressività la donna ha necessitato un ricovero e delle cure ospedaliere. Compiuto il misfatto il giovane criminale si diede alla fuga, eppure i sui tentativi di sfuggire alla legge si rivelarono vani. Poche ore dopo, infatti, i carabinieri l’avevano intercettato e bloccato, questo era stato poi registrato come detenuto presso il carcere di Reggio Calabria. Il 21enne era giunto in Italia agli inizi del 2021 con uno sbarco di migranti in provincia di Ragusa.

Emergenza nei carceri

Sempre durante la giornata di oggi un detenuto di 22 anni originario della Repubblica Dominicana, recluso nel penitenziario di Udine, ha scelto la pratica del suicidio. Era in attesa di giudizio in quanto aveva a suo carico l’accusa di un tentato omicidio scaturito dallo scoppio di una rissa a Trieste. Anche ieri un altro uomo, residente al comune di Cerisano, ha tentato il suicidio nella casa circondariale di Vibo Valentia nella quale era confinato. Il suo gesto estremo l’ha posto nelle condizioni di necessitare il ricovero, avvenuto presso l’ospedale Jazzolino. Un altro caso simile che marca ulteriormente la condizione di emergenza suicidi in carcere è testimoniata da un altro detenuto di 29 anni che un mese fa si è impiccato nel carcere penitenziario di Firenze.