Massimiliano Gallo ‘saluta’ Vincenzo Malinconico: “Mi mancherà ma potrebbe ritornare”

Stasera l’ultimo appuntamento su Rai Uno con “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso”. Massimiliano Gallo interpreta per la prima volta in carriera un ruolo da protagonista principale, vestendo i panni di un avvocato molto tormentato dal punto di vista lavorativo, sentimentale e psichico. E che ha riscosso un grande successo tra il pubblico, rivelandosi a tutti gli effetti una scommessa vinta.

VINCENZO MALINCONICO, IL “SALUTO” DI MASSIMILIANO GALLO

Attraverso il proprio profilo Instagram, l’attore napoletano ha voluto ringraziare i fan e riservare una sorta di “saluto” al suo personaggio.

Queste le sue parole: “E’ stata una lunghissima cavalcata. Stasera siamo al rush finale. Malinconico vi saluta… Speriamo per poco, speriamo di riprendere il nostro cammino. Speriamo presto. Noi siamo pronti, prontissimi! Grazie a voi, malinconico fa già parte delle vostre famiglie, è un vostro amico, il vicino di casa, la persona a cui rivolgersi in caso di difficoltà… perché Malinconico ha mille difetti, ma di lui ci si può fidare, fa le cose con il cuore! Vincenzo mi mancherà terribilmente! A volte mi fa arrabbiare, ma senza di lui la casa è vuota. Sarà dura lasciarlo. Ma so che una parte di me lo cercherà in continuazione. Un po’ come Vincenzo cerca l’amico immaginario, il grande Carlo Massarini. Sarebbe bello un mondo con più persone come VINCENZO MALINCONICO, AVVOCATO D’INSUCCESSO!”

LA SERIE HA VISTO LA CONSACRAZIONE DI MASSIMILIANO GALLO

“Vincenzo Malinconico è un non vincente per scelta”, spiega Massimiliano Gallo. A cui, finalmente, questa serie ha dato il giusto palcoscenico televisivo. Un personaggio che, dice, gli somiglia molto. Ma siamo agli antipodi. Tanto per cominciare, l’attore partenopeo è molto più fortunato in amore. Da anni Gallo è felicemente sposato con la collega Shalana Santana.

E poi, anche a livello professionale. Massimiliano Gallo è un attore tutt’altro che d’insuccesso. Come scrive nella sua bio su Instagram, “Debutto a 5 anni, da allora solo teatro, tanto…e poi 35 film e 15 serie TV”. Figlio d’arte (suo padre è Nunzio Gallo), solo nell’ultimo periodo lo abbiamo apprezzato in È stata la mano di Dio e in Imma Tataranni. Ora si appresta a tornare in tv con Vanessa Scalera per una nuova versione di Filumena Marturano con la regia di Domenico Soriano. “Con Vanessa Scalera c’è stato un incontro immediato come due musicisti: le stesse pause, la stessa musica, come a teatro ci siamo annusati e ci siamo riconosciuti”, dice l’attore riferendosi alla collega. Che, in primavera, ritroverà sul set della terza stagione di Imma Tataranni.