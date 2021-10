“Complimenti e auguri agli attori e ai protagonisti di un Posto al Sole, che compie 25 anni”. Anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è complimentato con lo staff della soap napoletana. “Una produzione televisiva che ha saputo trasmettere, in tutti questi anni, un’immagine realistica di Napoli e del nostro territorio. Non ha occultato i problemi di Napoli e le sue contraddizioni quotidiane, ma ha rappresentato un quadro completo di quella che è la nostra città, nel bene e nel male, con le sue due facce, attraverso un prodotto popolare e di successo, in grado di parlare alle famiglie e alle persone in carne ed ossa.

Venticinque anni di Un Posto al Sole sono la dimostrazione della grande capacità organizzativa, della professionalità e del rigore nel lavoro che Napoli sa esprimere. La Regione Campania sosterrà e difenderà questa importante esperienza che crea lavoro e promuove l’immagine di Napoli in Italia e a livello internazionale”.

Arriva cambio di orario per Un posto al sole?

Mentre il cast di prepara a festeggiare i 25 anni di puntate, potrebbe esserci una grande novità per Un Posto al Sole. La soap made in Napoli potrebbe subire un cambio di orario, dalle 20.45 alle 18.30.

Dagospia, infatti, riferisce che il direttore di Rai3, Franco di Mare, stia pensando a un cambiamento di palinsesto per inserire, al posto della soap, una nuova striscia quotidiana affidata a Lucia Annunziata che si scontrerebbe, così, con Lili Gruber su La7, Barbara Palombelli su Rete4 e il TG2 Post su Rai2.

Fan sul piede di guerra

Un posto al sole è un programma che gode di ottima salute, sia sul fronte degli ascolti sia su quello dell’apprezzamento del pubblico, ma che rischia di morire per lo spostamento ad un orario piuttosto difficile e scomodo per le molte persone che lo seguono e che lavorano. Un’ingiustizia bella e buona nei confronti di un prodotto storico che va in onda dal 21 ottobre del 1996, con all’attivo 5.799 puntate per un totale di 104.382 scene girate e che ha una media di spettatori vicina a 1,6 milioni ogni giorno.