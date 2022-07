Diego Maradona Jr. smentisce le voci sul GF Vip: “Contento di allenare il Napoli United”

Diego Armando Maradona Junior non parteciperà al Grande Fratello Vip 7. A smentire le voci che lo vedevano con possibile concorrente è stato lo stesso allenatore, che in un breve video pubblicato su Instagram spiega: “Volevo tranquillizzare tutti quelli che mi stanno scrivendo che non vado a fare il Grande Fratello Vip”. Il figlio del Pibe ha poi chiarito: “Sono l’allenatore del Napoli United e sono contento di quello che faccio”.

Le voci di una possibile partecipazione di Maradona Jr. al reality, si erano rincorse dopo che Alfonso Signorini aveva lanciato un indizio social riconducibile, secondo alcuni, proprio a Diego.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Gli eredi di Maradona restano 5, la verità dopo il test del DNA [ARTICOLO 22/06/2022]

Il patrimonio di Diego Armando Maradona avrà cinque eredi. Una perizia ha infatti escluso Magali Gil ed Eugenia Laprovittola siano le figlie del Pibe. A riportare la notizia sono stati i media argentini, secondo i quali i campioni del Dna analizzati lo scorso anno sono risultati incompatibili con l’asso argentino secondo i test ordinati dal tribunale di La Plata. Al momento restano quindi cinque gli eredi uninversali, legalmente riconosciuti e sanciti ufficialmente da una sentenza emessa lo scorso marzo dal tribunale argentino.

I figli riconosciuti sono Dalma e Giannina, nate dal matrimonio con Claudia Villafañe. Diego Junior avuto dalla relazione con Cristiana Sinagra ai tempi del Napoli. Jana, figlia di Valeria Sabalain, e Diego Fernando, il più piccolo (7 anni) nato dall’amore con Verónica Ojeda. Tutti loro erano stati già riconosciuti dalla giustizia.