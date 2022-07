Domenico morto a 4 anni per un batterio contratto in ospedale, si indaga per omicidio colposo

E’ stato aperto un fascicolo in cui si ipotizza l’omicidio colposo in ambito medico sul decesso di Domenico Bandieramonte, morto all’ospedale di Taormina a soli 4 anni. La Procura di Catania ha infatti aperto il fascicolo per analizzare nel dettaglio il calvario attraversato dal piccolo. Infatti il piccolo Domenico è stato ricoverato all’ospedale di Catania e poi di Messina prima di perdere la vita all’ospedale di Taormina.

Il calvario di Domenico

Il piccolo Domenico Bandieramonte di Lampedusa ha perso la vita dopo il ricovero al “San Marco” e poi al Policlinico universitario. Negligenze mediche a più livelli sono state denunciate dalla mamma del piccolo. La madre del piccolo accusa soprattutto l’equipe catanese, nel suddetto ospedale è infatti in corso l’indagine della Procura. Negligenze mediche che avrebbero poi portato alla tragica morte del piccolo. Il legale ha infatti fatto sapere che “Cercheremo di ottenere giustizia per questo bambino con l’associazione Sicilia Risvegli. Con la onlus ci occuperemo di fornire supporto psicologico e materiale ai genitori del minore che in questo momento sono distrutti“.

“Saremo presenti in tutte le azioni legali del caso. Gli step dal punto di vista giudiziario non sono ancora definiti perché in questo momento i genitori di Domenico stanno facendo i conti con lo strazio di questa terribile vicenda. Quello che è certo è che bisogna accertare eventuali responsabilità. Dobbiamo capire come questo bimbo abbia contratto il batterio e da cosa sia derivato. Il ruolo della struttura ospedaliera sarà definito con le indagini” continua.

Le parole del legale

“La onlus potrebbe essere parte civile in un procedimento sul caso. Abbiamo intenzione di essere presenti sia dal punto di vista legale che psicologico. Sarà importantissima anche una presa di posizione sul piano sociale: nei prossimi giorni abbiamo intenzione di promuovere altre iniziative in ricordo di questo bambino morto in circostanze sicuramente tragiche che devono essere approfondite” conclude poi.

L’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza ha poi dichiarato: “Sono personalmente addolorato per la morte del piccolo Domenico. È una notizia che mi sconvolge come amministratore, come uomo e come padre“. “Su mia disposizione il direttore sanitario dell’ospedale San Marco, Antonio Lazzara, ha già istituito una commissione di indagine interna composta dai direttori delle Unità di Malattie infettive, Chirurgia pediatrica e dalla Direzione medica di presidio ospedaliero“. “Sono certo che la magistratura farà chiarezza su quanto avvenuto ma, nel frattempo, è importante capire se tutte le procedure sono state svolte in modo corretto. Voglio esprimere la vicinanza dell’intera Regione Siciliana alla famiglia e a tutti i medici del nosocomio che, ogni giorno, lavorano con serietà e abnegazione” conclude Razza.

“La Sicilia è vicina ai genitori di Domenico”

A parlare dell’accaduto è anche il deputato del M5S all’Ars, Giovanni Di Caro. “Accertare cause morte piccolo Domenico, ma le infezioni negli ospedali sono troppe e lo denuncio da tempo” dice. “Si accertino al più presto le cause e le eventuali responsabilità che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, stroncato in ospedale, a quanto pare, da un batterio killer. Di certo c’è che le infezioni contratte nelle corsie d’ospedale sono troppe. Personalmente lo denuncio da tempo: ho presentato in merito un’interrogazione all’Ars più di 3 anni fa e ancora attendo risposte“.

“Si tratta di un fatto grave, come testimoniano le numerose denunce che ho raccolto in merito da cittadini e medici. Ci sono gravissime criticità sulle gestione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all’assistenza, (Ica), come sono gravi le criticità sul contrasto all’antibiotico resistenza. L’assessore Razza ci dica cosa sta facendo per arginarle” conclude.