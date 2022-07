Violentata durante il parto cesareo, il video choc incastra un anestetista

Un anestetista ha violentato una donna incinta che stava partorendo con cesareo ed è stato incastrato da un video registrato dai colleghi e condotto in arresto. L’arresto dell’uomo è avvenuto lunedì 11 luglio 2022, e l’episodio è successo all’Hospital da Mulher Heloneida Studart di Vilar dos Teles, São João de Meriti, a Rio de Janeiro in Brasile. L’uomo, è stato denunciato dai suoi stessi colleghi, che sono anche gli autori del video nel quale si vede chiaramente l’abuso ai danni della vittima priva di coscienza.

L’uomo si è mostrato sorpreso quando ha ricevuto il mandato di arresto e ha scoperto solo dopo di essere stato ripreso in flagranza mentre commetteva l’abuso. L’anestesista è stato incriminato per stupro di una persona vulnerabile, reato che comporta una pena da 8 a 15 anni di carcere. La polizia sta cercando di scoprire altre possibili vittime. Il Consiglio medico regionale dello Stato (Cremerj) ha aperto un processo per indagare sul caso e adottare provvedimenti amministrativi e intanto anche la direzione dell’ospedale ha comunicato di aver aperto un’indagine interna.

Il sospetto dello staff medico e il video che incastra il violentatore

L’équipe medica dell’ospedale, insospettita dal comportamento dell’anestesista, aveva trovato strana, ad esempio, la quantità di sedazione applicata alle donne incinte già in precedenza. I dipendenti della struttura, quindi, hanno deciso di cambiare la sala parto per trasferirsi in una dove poter filmare eventuali abusi. Domenica scorsa, infatti, il medico aveva già partecipato ad altri due interventi in stanza in cui non era possibile registrare di nascosto le operazioni. Nel terzo intervento della giornata, lo staff è però riuscito all’ultimo minuto a cambiare sala operatoria, e così, nascondendo il cellulare, sono riusciti a confermare i loro sospetti: l’anestesista abusava delle pazienti. Secondo quanto dichiarato dalla Polizia civile anche il medico di turno addetto al parto nel momento in cui è stato commesso il reato sarà chiamato a testimoniare. I legali dell’anestesista hanno dichiarato di star aspettando di avere accesso alle dichiarazioni complete prima di stabilire quale sarà la strategia di difesa

