Brutale pestaggio durante la movida, fermati 3 minorenni a Napoli

Brutale pestaggio nella movida di Napoli, fermati 3 minorenni. Oggi il personale della Squadra Mobile ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura del collocamento in comunità nei confronti di L.M.F di anni 17, G.I. di anni 16 e A.P. di anni 17 per il reato di lesioni gravi aggravate. Il 9 gennaio 2022 nella zona della movida del centro storico, precisamente in Via Mezzocannone, nei pressi di un luogo di ritrovo di giovanissimi, due 17enni sono stati aggrediti brutalmente per futili motivi.

Le vittime sono state colpite con calci, pugni e con una bottiglia di vetro. Una delle vittime ha subito lesioni agli arti ed al busto giudicate guaribili in giorni 8 mentre l’altra è stata colpita al volto subendo la frattura di tutti gli incisivi centrali superiori ed inferiori con prognosi superiore ai 40 giorni, nonché con l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione. All’esito dell’attività investigativa è stata ricostruita la dinamica dei fatti e sono stati raccolti numerosi elementi a carico degli indagati.