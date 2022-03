Domiciliari violati e braccialetto elettronico rotto, Moscato Marmo va a piede libero

Era stato sorpreso a violare i domiciliari con l’aggravante di aver rotto il braccialetto elettronico comunemente usato in questi casi. Eppure Giuseppe Moscato Marmo è da oggi a piede libero: merito delle argomentazioni dei suoi legali, i bravi avvocati Rocco Maria Spina e Francesca Castaldo. Moscato Marmo era finito ai domiciliari lo scorso dicembre (leggi qui l’articolo) perchè accusato di aver preso parte ad una rappresaglia armata che gli sarebbe stata ordinata da un amico, nonché presunto capozona, Giuseppe Crispino. il gip di Aversa, accogliendo le argomentazioni dei suoi legali, decise invece di concedere al sospettato il beneficio degli arresti domiciliari. Determinante ai fini del pronunciamento del giudice l’argomentazione difensiva secondo la quale Moscato Marmo sarebbe un semplice esecutore mentre il mandante sarebbe qualcun’altro. Il raid scattò nei confronti di due persone dopo un precedente litigio avuto dalle stesse con Crispino per motivi di natura familiare. Dopo la concessione dei domiciliari a Scalea Moscato Marmo avrebbe violato la misura venendo arrestato due giorni fa dai carabinieri della stazione di Crispano. Adesso, in attesa del giudizio per direttissima, è finito a piede libero.