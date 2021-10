Donna non vaccinata grave dopo il parto a Napoli. Sta lottando tra la vita e la morte insieme ai due figli appena nati una 31enne napoletana, positiva al Covid e senza vaccino. La giovane è in rianimazione all’ospedale Policlinico Nuovo di Napoli. I piccoli, come riporta fanpage.it, pesano meno di un chilo. Purtroppo tutti e 3 sono in serio pericolo di vita, con i medici che stanno facendo di tutto per salvarli.

Il bollettino Covid di ieri

Consueto aggiornamento con il bollettino Covid della Regione Campania, che comunica i dati presenti sul territorio. Ieri sono 158 i nuovi positivi a fronte di 10.287 tamponi effettuati. Il tasso di positività è nuovamente in aumento, dato anche il basso numero di tamponi effettuati, e si attesta all’1,53% rispetto all’1,49% di ieri. A differenza dell’altro ieri, giornata in cui sono stati registrati 0 decessi per Covid, nell’aggiornamento di ieri se ne contano ben 6 avvenuti nelle ultime 48 ore. A questi vanno aggiunti 2 decessi verificatisi in precedenza ma registrati solo dopo. Si rileva anche un aumento dei ricoveri nei reparti covid ordinari, che ieri contano 7 posti occupati in più, mentre i pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 1 unità.