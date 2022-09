Dramma in Campania, donna assalita da uno sciame d’api muore dopo 3 giorni di agonia

Un vero e proprio dramma quello che si è consumato a San Giorgio la Molara, in provincia di Benevento. Una donna di poco più di 50 anni, come si legge su Anteprima 24, sarebbe stata attaccata da uno sciame d’api mentre lavorava in un terreno agricolo della sua proprieta.

Immediato il ricovero nel reparto di Terapia Intensiva all’ospedale San Pio di Benevento dove la donna sarebbe morta dopo 3 giorni di agonia. I fatti risalgono a venerdì 23 settembre quando, durante un pomeriggio di lavoro insieme al marito e al figlio, avrebbe inavvertitamente “distrubato” un alveare scatenando la reazione delle api. Purtroppo, gli insetti hanno letteralmente avvolto la donna infliggendole centinaia di punture in varie parti del corpo, soprattutto nella zona del volto, delle braccia, del torace e dell’addome. Poco dopo sono subentrate le difficoltà respiratorie dovute allo shock anafilattico prima di perdere conoscenza.

I familiari l’hanno subito accompaganata in ospedale dove è arrivata in arresto cardiaco. Purtroppo, nonostante il lavoro dei medici, la donna era entrata in coma a causa delle gravi conseguenze riportate dalle punture.