Corteo di scooter a Napoli fermato dagli agenti: poliziotto rischia di essere investito

Un corteo di centauri. Finalizzato a ribadire la presenza sul territorio. A Pianura non basta la gran mole di arresti e il processo che si avvicina per i componenti dei due gruppi (i Carillo-Perfetto e i Calone-Esposito-Marsicano) che hanno terrorizzato per mesi il quartiere. Ieri l’ennesima dimostrazione che tanto c’è ancora da fare. Gli agenti del commissariato di Pianura (dirigente Arturo De Leone, ispettore Ernesto Lepre) hanno bloccato in via Catena quattro persone. Al gesto di fermarsi uno di loro ha iniziato a spazientirsi cercando di forzare il blocco degli agenti: uno di loro, durante la colluttazione, è rimasto ferito ad un polso per evitare di essere investito.

I quattro, indicati come vicini al gruppo Marsicano di via Comunale Napoli, sono stati tutti verbalizzati mentre un uomo di Marano, quello che ha tentato di investire uno dei poliziotti, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Da settimane, dopo il maxi blitz che ha decapitato i clan, si ripetono cortei armati e stese, un tentativo da parte di chi è rimasto sul territorio, finalizzato a ribadire il proprio controllo su questa fetta di area flegrea