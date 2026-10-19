Dramma sull’Appia a Sant’Antimo, 70enne travolta dalla moto in corsa

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Ieri sera, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Appia per un investimento pedonale. Una 70enne di origini ucraine sarebbe stata investita da una moto. Fuggito il centauro.

La donna è stata portata all’ospedale di Giugliano ed è tuttora ricoverata in prognosi riservata.

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Indagini in corso per chiarire dinamica e identificare il responsabile.

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Un agente della Digos della Questura di Avellino, Antonio Villani, che era di scorta ai tifosi dell’Avellino per la trasferta a Cesena, è morto dopo essere stato investito da un’auto in un’area di servizio lungo la superstrada E45 all’altezza di Borello, sulla corsia in direzione Nord. Un collega del poliziotto deceduto è rimasto ferito.

A causa dell’incidente la statale 3 bis ‘Tiberina’ è stata chiusa al traffico in direzione Nord, al km 213,700, in località Borello.

La tragedia si è verificata nel punto di raccolta, dove i poliziotti attendevano gli ultrà biancoverdi per accompagnarli allo stadio. L’agente, che era a piedi, è stato travolto da un camion. Il dramma è avvenuto sotto gli occhi di altre persone.

Il poliziotto, 55 anni facente parte della Questura di Avellino, sarebbe stato investito accidentalmente da un camion, mentre si trovava a piedi nell’area di servizio a Borello. È intervenuto il 118 ma non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi e gli accertamenti procede la Polizia stradale. Dell’incidente è stata informata la Procura di Forlì, che aprirà un fascicolo.

L’amministrazione comunale di Cesena «esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di un funzionario della Polizia di Stato rimasto vittima del grave incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo la E45, nei pressi di un’area di servizio all’altezza di Borello, mentre era impegnato nel servizio di scorta ai tifosi di Avellino in trasferta».

«Una tragedia – prosegue il Comune – che colpisce profondamente l’intera comunità cesenate e che richiama il valore e il sacrificio di chi, ogni giorno serve lo Stato, spesso lontano da casa, e svolge il proprio lavoro al servizio della collettività, con senso del dovere, responsabilità e dedizione. A nome della città tutta, l’Amministrazione comunale rivolge le condoglianze alla famiglia del funzionario e all’intera Polizia di Stato».