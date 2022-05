Drammatico incidente a Napoli, auto si capovolge in strada

Incidente nella serata di venerdì nella zona di via Arenaccia, a Napoli. Un’auto attorno alle 20.30 si è ribaltata dopo essersi scontrata a quanto pare con un’altra auto nei pressi di piazza Poderico. L’impatto è stato così violento da far capovolgere una delle auto e portando al ferimento di due ragazzi, trasportati in ospedale. I due, però, non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto gli agenti della sezione infortunistica della Polizia Municipale che sta effettuando i rilievi del caso. Il luogo del sinistro è lo stesso già interessato da altri incidenti, di cui alcuni mortali.