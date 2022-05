Farmaci scaduti e cibo ammuffito, orrore nella casa di cura in provincia di Napoli

“Una cucina dove vengono preparati al momento pasti genuini”, “un ambiente caldo e ospitale, che fa sentire i suoi anziani come a casa loro”. Questi alcuni punti del claim che pubblicizza sul web una casa di riposo per anziani nel comune di San Vitaliano. Servizi di ogni genere “garantiti” agli ospiti del centro, quanto basta per non rimpiangere casa propria.

A leggere l’informativa dei Carabinieri della stazione locale, però, le cose sembrano essere differenti.

Perché durante uno dei controlli programmati sul territorio insieme a personale dell’ASL è emersa una situazione terribile. In dispensa farmaci scaduti e alimenti il cui consumo “preferibilmente entro” era superato quasi da 1 anno.

Dei pasti genuini promessi sul sito poche tracce. I militari hanno rinvenuto nei frigoriferi della cucina prodotti scaduti addirittura nel luglio del 2021. E parliamo di alimenti deperibili che già nelle normali condizioni di conservazione rischiano di alterare in fretta sapori e trasformarsi in una concreta minaccia per la salute.

Ancora, farmaci di ogni tipo, anche quelli prossimi a spegnere la prima candelina dalla data di scadenza.

Venivano somministrati agli ospiti della struttura in barba alle più basilari norme sanitarie e morali.

La titolare della società che gestisce il centro è stata denunciata per commercio o somministrazioni di medicinali guasti e cattivo stato di conservazione di alimenti.

L’attività è stata sospesa e gli ospiti affidati ai familiari. Farmaci e alimenti sono stati sequestrati.