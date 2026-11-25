PUBBLICITÀ

La droga scorre nelle mani di pusher minorenni. Una droga diversa ma subdola. La droga dei farmaci o droga dei poveri. È quasi mezzanotte e i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Stella perlustrano la zona quando notano due ragazzini a Corso Umberto angolo via Annunziata. I due cacciano dalle tasche qualcosa e la danno a un verosimile cliente. Intervengono i militari ed i ragazzi tentano di fuggire correndo nei vicoli. Fermati, vengono perquisiti. Rinvenuti e sequestrati 39 compresse di Rivotril da 2 mg e 52 capsule di Pregabalin da 300 mg. Il Pregabalin – chiamato in Italia la “Lyrica” – forma un mix con il Rivotril pericolosissimo e si trova spesso in contesti giovanili e di degrado. Il rischio di coma o arresto respiratorio aumenta drasticamente se il farmaco viene assunto con alcol, con benzodiazepine proprio come il Rivotril o oppiodi. La merce è stata sequestrata mentre i due ragazzi sono stati arrestati e trasferiti nell’IPM di Napoli dei colli Aminei.