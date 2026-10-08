Nascondeva la droga nel forno a Giugliano, scarcerato il 45enne

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Mercoledì i carabinieri della compagnia di Giugliano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Francesco D’Agostino. I militari hanno prima organizzato un servizio ad hoc, poi sono entrati in casa dove hanno sorpreso il 45enne. La perquisizione è stata estesa anche in una cantina a lui in uso.

All’interno di un forno abbandonato e di una credenza sono stati trovati 5 involucri di cocaina per un totale di 220 grammi, un involucro con dentro 10 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Giovedì il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord ha disposto la scarcerazione di Francesco D’Agostino, difeso dall’avvocatessa Raffaella Pennacchio, attenuando la misura cautelare in obbligo di firma alla polizia giudiziaria.

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