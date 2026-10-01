Droga nel condominio a Melito, 41enne finisce in manette

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Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno della detenzione e del traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di mercoledì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 41enne, con precedenti di polizia specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato Giugliano-Villaricca, con l’ausilio della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della predetta, dove hanno rinvenuto 44 involucri di cocaina del peso complessivo di 14 grammi e 424 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

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Nel corso della medesima attività, gli operatori hanno inoltre rinvenuto, in un vano condominiale dello stesso stabile, adibito all’alloggio delle utenze domestiche, una busta contenente 160 grammi di cocaina ed un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, che sono stati sequestrati a carico di ignoti.