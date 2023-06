E’ tempo di addii in casa Napoli: Giuntoli vicino alla firma con la Juve, il Bayern Monaco pagherà la clausola di Kim

PUBBLICITÀ

Addii pesanti quelli in arrivo in casa Napoli, e due telenovele che, purtroppo a svantaggio per i tifosi azzurri, stanno per vedere la parola “Fine”. Il Ds Cristiano Giuntoli sta risolvendo proprio in questi minuti il proprio contratto con il Napoli, che sarebbe stato valido fino al 30 giugno 2024, dopodiché sarà libero di firmare con la Juventus, club con cui avrebbe raggiunto un accordo già da mesi.

Nella tarda serata di ieri sera ha avuto l’ok per trasferirsi a Torino, oggi pomeriggio verrà formalizzato tutto. Ultimi dettagli di un braccio di ferro infinito nel quale la Juve non si è mai voluta inserire: i bianconeri avevano chiarito fin dall’inizio che non avrebbero voluto pagare nessuna penale per liberare Giuntoli in anticipo.

Il Bayern Monaco a un passo da Kim: i bavaresi pagheranno la clausola rescissoria

Passando al campo, invece, peserà e non poco l’addio di Kim Min-Jae, per cui il Bayern Monaco, nella giornata di domani, pagherà al Napoli i 58 milioni della clausola rescissoria per portare il gigante sudcoreano in Baviera.

Il giocatore, classe ’96, firmerà un contratto di 5 anni a cifre con un ingaggio triplicato, da oltre 7 milioni di euro l’anno. Insomma, tutto fatto: mancano solo le firme. Kim che, quindi, lascerà Napoli dopo un solo anno, ma con uno Scudetto vinto, per sbarcare alla corte di Thomas Tuchel per comporre, insieme a Upamecano e De Ligt, una difesa di ferro.