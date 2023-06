Michele muore a 31 anni dopo il malore, lutto nel Napoletano

PUBBLICITÀ

Ieri mattina è avvenuta una terribile tragedia nelle acque del basso fondale del seno del Varignano, a Le Grazie, a La Spezia, dove il giovane militare Michele Savarese era in mare per un corso di specializzazione da subacqueo. Secondo la Marina militare il 31enne, originario di Vico Equense, si stava addestrando quando verso le ore 10.30 ha accusato un malore. Subito il giovane è stato soccorso dal personale sanitario presente che ha effettuato vari tentativi di rianimazione.

Sono in corso degli accertamenti per stabilire le cause del decesso, ed intanto sono stati informati i familiari. Il tenente di vascello era nella base del Comsubin per conseguire il brevetto da sub. Savarese era in servizio all’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano.

PUBBLICITÀ

LE DEDICHE PER MICHELE

“La Difesa e il ministro Guido Crosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del tenente di vascello Michele Savarese, Marina Militare, tragicamente scomparso nel corso di un’attività addestrativa a La Spezia”. Queste le parole scritte dal ministero della Difesa.

Cordoglio è stato espresso anche dal governatore della Liguria Giovanni Toti: “A nome di tutta la Giunta per la tragedia avvenuta oggi alla Spezia dove il Tenente di Vascello Michele Savarese ha perso la vita durante un corso di addestramento subacqueo”, si legge in una nota. Poi il governatore ha espresso “sentite condoglianze e vicinanza da parte di tutta la Regione Liguria alla Marina Militare e alla famiglia Savarese”.