Tante iniziative gratuite all’Edenlandia, pubblicato il calendario di Pasqua

Grandi iniziative per la Pasqua 2022 all’Edenlandia con “il Bianconiglio, lo Stregatto e il Cappellaio Matto, i giocolieri, il mago e tante, tantissime sorprese”. Il grande parco divertimenti napoletano vedrà la presenza di varie iniziative per il mese d’aprile, in particolare per la Pasqua. Il tema portante del parco durante il mese sarà quello di “Alice nel Paese delle Meraviglie“, presenti svariati artisti del settore del divertimento: dai giocolieri, al mago e alle face artist.

Le attività all’Edenlandia

Le attività legate a questo progetto partiranno già dal prossimo weekend, con il ‘painted easter eggs’ dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Ma le attività in ambito artistico non si limitano solo alla tradizionale decorazione delle uova. Infatti il 9-10-16-17 e 18 aprile i bimbi potranno, grazie all’aiuto di una trucca bimbi, truccarsi e mascherarsi. L’attività di ‘easter face painting’ si terrà dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Domenica 10 aprile invece si potrà assistere al simpatico Giacomago e la sua scuola di numeri magici, alle ore 11:30 e alle ore 13:00. Il mago è famoso per coinvolgere un bambino dal pubblico come suo assistente, porgendogli un mantello e una bacchetta magica, per fargli vivere un esperienza di gioco. Gli altri appuntamenti con i giochi di prestigio si terranno il 16 aprile alle ore 12:30 e 15:00 e invece il giorno 18 gli spettacoli saranno 3: alle ore 12:30, 15:00, 17:00.

Pasqua all’Edenlandia

Le attività in programma per la giornata di Pasqua saranno aperte dallo spettacolo “Alice e i suoi amici” alle ore 12:00. Tutta la struttura sarà allestita con i personaggi del famoso cartone animato. Il viale principale sarà allestito con l’esercito delle carte da gioco giganti, cornice al tavolo imbandito per il più famoso e stravagante tè, con a capotavola il Cappellaio Matto. Lo spettacolo terminerà alle ore 12:15, partirà subito dopo la tanto attesa caccia alle uova con il Bianconiglio. Munito di cestino l’iconico personaggio di ‘Alice nel Paese delle Meraviglie’ guiderà i bambini nella ricerca. Lo spettacolo del Bianconiglio sarà anche pomeridiano, alle ore 16:30.

Il giorno successivo, a pasquetta, i piccoli potranno partecipare alla scuola di magia per imparare trucchi e divertirsi insieme (ore 12:30,15:00, 17:00). Anche gli spettacoli all’aperto tra artisti itineranti e giostre (11:30, 13:00, 19:30, 21:00). Per poi procedere con l’appuntamento fisso del trucca bimbi limited edition ‘easter face painting’ dalle 11:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

Anche il 25 aprile sarà un giorno ricco di attività, spettacoli, animazione, laboratori, ci saranno i giocolieri e tanti artisti itineranti. Il parco per il prossimo periodo seguirà gli orari sotto indicati: 15 Aprile, 10:00 – 21:00, 16 e 17 Aprile, 10:00 – 00:00, 18 Aprile, 9:00 – 00:30, 19 Aprile, 10:00 – 22:00, 25 Aprile, 10:00 – 00:00.