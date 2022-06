Lutto tra Mugnano e Cicciano, la professoressa Elena muore a 41 anni

Elena D’Aniello è morta a soli 41enne gettando nello sconforto i familiari e gli amici. I funerali della giovane mamma di Mugnano si celebreranno stamattina alle ore 11 nella chiesa di San Pietro Apostolo a Cicciano. “Il Preside, i docenti, il personale, gli alunni in particolare il corso R, dell’Istituto Illuminato Cirino si unisce al dolore della famiglia D’Aniello- Casoria per la scomparsa della cara e Dolce Professoressa Elena D’Aniello. Che tu possa riposare in pace, resterai nei nostri cuori“.

“Un altro duro colpo, continuare ad andare avanti nonostante hai il cuore e l’anima a pezzi.. lei ce e ci sarà sempre“, la ricorda così Paola. “Tutto il Gruppo Cicciano di Tutto E di più sta vicino alla Famiglia Casoria per la perdita della cara Elena D’Aniello“, scrive Salvatore nel gruppo Facebook.