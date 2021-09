Coniugi nella stessa lista. A Melito non si condivide solo il tetto coniugale, ma anche la passione pentastellata. Sono ben tre i casi emersi dall’analisi della lista del Movimento 5Stelle: i coniugi Sardella, i Colarusso e i Ferrara. In alcuni casi, addirittura, sono già stati stampati santini e facsimile di ‘famiglia’. Non è l’unico caso di parentela, questo riscontrato in una delle liste che appoggiano Domenique Pellecchia. Tanti sono infatti i cugini candidati nei tre fronti, cosa che non sorprende troppo considerata la quantità di liste in appoggio anche a Luciano Mottola e a Nunzio Marrone. Insomma le elezioni a Melito entrano nel vivo.

Gli schieramenti per le elezioni a Melito

Con Pellecchia sono schierati anche gli ex consiglieri Valentina Rella, Angela Guarino, Alessandro Simeone e Stefano Pellecchia. Con Nunzio Marrone ci sono Vincenzo Costa, Antonio Cuozzo, Antonio Ciampa e Patrizia Di Nunno. Sono tornati ad appoggiare Luciano Mottola Rocco Marrone, Rosa Cecere, Paolo Chiantese. Nelle liste anche gli assessori uscenti Giovanni Ferraro e Vincenzo Cicala, oltre agli ex consiglieri Francesco Amente, Vincenzo Bortone, Carmine Sanarico, Nino Palumbo, Corrado Corrado.

Gli appuntamenti elettorali

Domenica 12 settembre il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarà in visita a Melito per presentare i candidati del Movimento 5 Stelle. Anche Mottola è occupato nella presentazione delle liste. La prossima inaugurazione riguarderà ‘Spazio giovani’ e si terrà domenica. Un gruppo affiatato che vuole portare il proprio contributo a Melito. Marrone non è da meno ed è già pronto a presentare programma e candidati agli elettori.