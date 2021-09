Previsioni meteo Napoli. L’estate e agli scoccioli e con lei anche le giornate di caldo saranno presto soltanto un brutto ricordo. Se la giornata di domani sarà comunque caratterizzata dal bel tempo infatti, già dal weekend il tempo cominicierà a guastarsi. Il culmine si avrà sabato quando, secondo gli esperto di ilmeteo.it, cadranno le prime piogge su Napoli e provincia. Le temperature saranno in media con quelle stagionali.

Le previsioni meteo su Napoli di 3bmeteo.it

Previsioni meteo Napoli, sabato 11 settembre: cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3366m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Previsioni meteo Napoli, domenica 12 settembre: cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3648m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.