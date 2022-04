“Tre anni di incubo, non ce la facevo più”, Enzo Dong operato in ospedale

Enzo Dong è ritornato. Il rapper di Secondigliano, su Instagram, ha parlato dei motivi che l’hanno portato ad assentarsi sui social per qualche giorno. La causa è legata ad un’operazione al naso a cui si è sottoposto l’artista, preceduta da problemi di insicurezza e non solo.

“Sono 3 anni che vivo quest’incubo”, il post di Enzo Dong

“Sono 3 anni ormai che vivo quest’incubo al naso che non mi permetteva di respirare bene. La mia vita stava diventando un inferno. Non riuscivo più a dormire , facevo difficoltà a mangiare, non entravo nei posti affollati, non riuscivo a cantare ne a registrare nulla ed anche nei locali dove dovevo esibirmi riuscivo con difficoltà ad entrare perché ero sempre affannato e tutto ciò mi stava creando tantissime paranoie, ansie e limiti nella vita quotidiana che mi hanno rallentato soprattutto sul lavoro dei miei nuovi pezzi.

Mi sono sempre limitato a pubblicare soltanto le cose migliori del mio lavoro,della mia carriera e della mia vita ed è per questo che ultimamente non postavo nulla. Ma questa volta ho deciso di non farlo e di raccontarvi cosa stavo passando. Ormai ci siamo, l’operazione è stata fatta, il dottore dice che tra 10 giorni ritorno in carreggiata.. praticamente non vedo l’ora di tornare a fare tutto quello che dovrei fare normalmente e soprattutto registrare come si deve. Dong sta per tornare a casa“.