Esplodono petardi in piazza a Castellabate, l’incendio causa un corto circuito: “Trovare i responsabili”

I fuochi d’artificio ed i petardi sono sempre più pericolosi soprattutto se in mani inesperte e irresponsabili. Negli scorsi giorni a Castellabate, in Piazza San Marco, qualcuno ha fatto esplodere dei petardi che hanno causato l’incendio di una pianta ed il corto circuito dei fili elettrici di una palina dell’illuminazione pubblica. La scena è stata ripresa da un cellulare e postata in un filmato su Tik Tok che diversi utenti hanno segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Abbiamo inviato il video alle Autorità chiedendo di individuare i responsabili di questo atto vandalico e folle.” Ha dichiarato Borrelli. “L’uso irresponsabile, illecito e folle di fuochi d’artificio e petardi causa sempre più danni a cose e persone. E continuare a tollerare ed ignorare il problema non fa che aumentare il rischio di tragedie ed incendi seri. È arrivato il momento di intervenire duramente e di reprimere il fenomeno.”

Bomba d'acqua nel Cilento, fiumi di fango ad Agropoli e Castellabate

Cilento nella morsa del maltempo. Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella mattina di oggi, sabato 19 novembre, provocando danni e disagi sia nelle zone costiere che in quelle interne. Ma a destare maggiore preoccupazione sono soprattutto le aree comprese tra i comuni di Agropoli e Santa Maria di Castellabate.

La situazione in Cilento è iniziata a peggiorare intorno alle 9. Numerose le segnalazioni ai Vigili del fuoco, che sono entrati subito in azione. Vista la delicata circostanza l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile resterà in vigore per l’intero weekend.

Il forte nubifragio ha provocato l’allagamento dei campi e delle principali strade di Agropoli: l’impianto fognario non ha retto e i tombini sono saltati. L’acqua avrebbe raggiunto in alcune vie il metro d’altezza. Diversi i filmati che stanno circolando sui social.

A causa del temporale si è inoltre verificato lo straripamento di un fiume nella zona di via Piano delle Pere. Un istituto scolastico della frazione Moio, rimasto preventivamente chiuso per l’allerta meteo, è rimasto allagato.

Significativi disagi nelle zone periferiche della città, dove alcune persone sarebbero rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Durante la mattinata si è anche verificato un black out elettrico generale.

A Santa Maria di Castellabate la situazione si è rivelata essere ancora più critica: lì un vero e proprio fiume di fango ha invaso le strade. In località Madonna della Scala è stata poi registrata una frana che ha trasportato una grande quantità di sassi e terreno.

Per scongiurare eventuali pericoli ai cittadini sono state immediatamente attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati.