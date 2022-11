Bomba d’acqua nel Cilento, fiumi di fango ad Agropoli e Castellabate [VIDEO]

Cilento nella morsa del maltempo. Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta nella mattina di oggi, sabato 19 novembre, provocando danni e disagi sia nelle zone costiere che in quelle interne. Ma a destare maggiore preoccupazione sono soprattutto le aree comprese tra i comuni di Agropoli e Santa Maria di Castellabate.

La situazione in Cilento è iniziata a peggiorare intorno alle 9. Numerose le segnalazioni ai Vigili del fuoco, che sono entrati subito in azione. Vista la delicata circostanza l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile resterà in vigore per l’intero weekend.

Il forte nubifragio ha provocato l’allagamento dei campi e delle principali strade di Agropoli: l’impianto fognario non ha retto e i tombini sono saltati. L’acqua avrebbe raggiunto in alcune vie il metro d’altezza. Diversi i filmati che stanno circolando sui social.

A causa del temporale si è inoltre verificato lo straripamento di un fiume nella zona di via Piano delle Pere. Un istituto scolastico della frazione Moio, rimasto preventivamente chiuso per l’allerta meteo, è rimasto allagato.

Significativi disagi nelle zone periferiche della città, dove alcune persone sarebbero rimaste bloccate nelle proprie abitazioni. Durante la mattinata si è anche verificato un black out elettrico generale.

La situazione a Santa Maria di Castellabate

A Santa Maria di Castellabate la situazione si è rivelata essere ancora più critica: lì un vero e proprio fiume di fango ha invaso le strade. In località Madonna della Scala è stata poi registrata una frana che ha trasportato una grande quantità di sassi e terreno.

Per scongiurare eventuali pericoli ai cittadini sono state immediatamente attivate tutte le procedure per il controllo del territorio con interventi mirati.

L’allerta delle amministrazioni comunali

L’amministrazione comunale di Agropoli ha invitato tutti gli abitanti a restare nelle proprie case e uscire solo in casi di estrema necessità. “Le intense precipitazioni – è stato fatto sapere in una nota – stanno comportando una serie di problematiche di allagamenti in diverse aree del nostro territorio”.

Dello stesso tenore la comunicazione del sindaco di Castellabate Marco Rizzo, il quale ha consigliato ai concittadini “di evitare spostamenti non strettamente necessari e di abbandonare con urgenza scantinati e interrati, almeno fino al termine della emergenza ed al ritorno della normalità”.