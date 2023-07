Estate 2023, vacanza quanto ci costi: per una giornata al mare oltre 110 euro a famiglia

PUBBLICITÀ

Si prefissano tariffe elevate per le imminenti vacanze 2023. Generalmente, in estate, per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend, in un resort di medio livello, i costi raggiungono i 30-35 euro al giorno. E’ necessario, inoltre, considerare che i prezzi variano a seconda degli spostamenti geografici. In media si raggiungono i 40 euro a Viareggio o a Riccione e gli 80 euro a Gallipoli, passando per i 60 euro di alcune località della Sardegna. In luoghi di maggiore prestigio, inoltre, è possibile anche arrivare a 120 euro al giorno.

Aumenti drastici

Secondo lo studio e l’analisi di varie statistiche si stima che l’estate 2023 presenti un aggravio economico del 13,4% rispetto a quella dello scorso anno. Le motivazioni sono da ricercare nel costante e contagioso aumento delle tariffe e dei servizi offerti dal litorale e dagli strumenti affittati. In quest’ampia prospettiva si giunge alla consapevolezza che una famiglia spenda per una giornata al mare circa 100-110 euro. Sulla base di ciò si è tenuto, nella sede del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Primo Tavolo Tecnico. Con tale organizzazioni si ha l’intento di valutare la propedeuticità di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.



Le tariffe delle località prestigiose

Considerando i bisogni e i servizi che solitamente una famiglia richiede per una giornata al mare in estate, si può costatare un netto aumento delle tariffe. Carburante, ombrelloni, lettini, panini, bibite, gelati o altri servizi offerti dai lidi contribuiscono ad allontanare la soglia di soddisfazione da parte delle famiglie.

Se questa è la realtà comune, ancora più paradossale è quella che vede come protagonisti prestigiosi resort. Il luogo che assurge come modello del caro spiagge è il Salento. Per un gazebo presso “Le Cinque Vele Beach Club” di Marina di Pescoluse (tavolino, 4 lettini, teli da mare e aperitivo) le tariffe che si spendono ad agosto ammontano a 1.010 euro al giorno. Più economico è il “Twiga” di Forte dei Marmi: per una tenda araba (sofa, 2 letti king size, 2 lettini standard, 1 sedia regista e 1 tavolino) bastano 600 euro al giorno. Si colloca, invece, alla posizione più bassa, dopo questi colossi, la spiaggia dell’Hotel Excelsior di Venezia, dove una postazione centrale (lettino con materasso e cuscino, 2 sedie a sdraio con cuscini, 1 tavolo, 4 sedie pieghevoli, teli da spiaggia) costa ad agosto 515 euro.

Situazione di parità

In questa prospettiva tendente ad aumenti costanti e al disequilibrio delle possibilità economiche dei portafogli, si capeggiano dei luoghi di pari merito. La spiaggia dell’Augustus Hotel di Forte dei Marmi e il Nikki Beach Costa Smeralda prevedono una spesa di 500 euro al giorno a postazione. Per una “Cabina Deluxe” all’Eco del mare di Lerici, servono 352 euro al giorno. La meta che invece in quest’estate 2023 si tiene più bassa con prezzi e tariffe è Capri. Per accedere al “Beach Club Da Luigi” servono, infatti, 100 euro a persona (1 lettini oppure sdraio), ma è inclusa la consumazione al ristorante.