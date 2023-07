Ossessione da dimagrimento, farmaci e rischio suicidio: oltre 150 segnalazioni

PUBBLICITÀ

Sono pervenute circa 150 segnalazioni che certificano pensieri suicidi e pericolose ‘prove di bellezza’ destate dal desiderio di perdere peso. Al fine di conseguire il dimagrimento efficace in tempi modici molte persone potrebbero aver confidato troppo in alcuni farmaci a base di liraglutide e semaglutide. Tali medicinali, ad oggi, sono nelle mani delle autorità che si stanno apprestando ad analizzarli.

Un processo delicato

Le analisi in questione, riguardano le componenti costituenti i farmaci dimagranti. Gli elementi in questione sono: Ozempic (semaglutide), Saxenda (liraglutide) e Wegovy (semaglutide). Il processo di approfondimento è iniziato il 3 luglio dopo svariate segnalazioni che parlavano di abusi e relativi pensieri suicidari che hanno tormentato l’utenza che ne faceva uso. Dinnanzi a tali casi di dipendenza l’Ema dichiara che l’agenzia del farmaco islandese ha intrapreso un processo di revisione finalizzato alla limitazione, se non, nel caso migliore all’abolizione di episodi di autolesionismo. I risultati delle indagini dovranno pervenire entro il mese di novembre del 2023.

Tutto ancora troppo incerto

Secondo le dichiarazioni dell’Ema non è possibile, tutt’ora, correlare il malessere di alcuni soggetti all’uso di tali farmaci. Non sempre, infatti, le segnalazioni possono realmente ripristinare il disequilibrio di un problema. Risulta però necessario prendere atto delle ipotesi e valorizzare la verità. Considerando infatti che elevato è il numero di persone nel mondo che fanno uso di farmaci atti al dimagrimento risulta essenziale tutelare tutti questi pazienti e di conseguenza denotare la natura dei medicinali. Solo dopo attenti approfondimenti sarà possibile decentrare o convergere i malesseri, accusati e segnalati, e i farmaci. Per il momento nessun elemento o controindicazione dei medicinali dovrebbe indurre al suicidio o all’ autolesionismo.

Predisposizioni e idoneità per l’assunzione dei farmaci

Secondo le note e i fogli illustrativi esplicativi, risulta che le componenti “Saxenda e Wegovy” che costituiscono i farmaci sono autorizzate per la gestione del dimagrimento. Le persone obese o in sovrappeso possono convergere tali medicinali con una dieta appropriata alla loro condizione e uno stile di vita contrassegnato dall’attività fisica. Ozempic è autorizzato per il trattamento di adulti con diabete di tipo 2 quando la sola dieta e l’esercizio fisico non bastano per una corretta regolamentazione del regime salutare. Questo è stato anche utilizzato off-label per la perdita di peso.