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“Faccia subito un bonifico a questo IBAN”, scacco alla banda delle truffe telefoniche

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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"Faccia subito un bonifico a questo IBAN", scacco alla banda delle truffe telefoniche
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Cinque uomini sono stati arrestati a San Vitaliano, in un appartamento di via Nazionale delle Puglie, con l’accusa di truffa aggravata. I militari del nucleo investigativo e della sezione operativa di Castello di Cisterna hanno fatto irruzione nell’abitazione, dove il gruppo si sarebbe spacciato per operatori antifrode e carabinieri per convincere le vittime a effettuare bonifici con la scusa di mettere al sicuro i risparmi.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 22 telefoni, 20 sim, tre notebook, un pos e un router. Documentato anche un movimento di quasi 50mila euro, somma congelata prima che potesse essere trasferita.

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Tutti in manette, i 5 sono stati portati in carcere. Risponderanno di truffa aggravata.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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