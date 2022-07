Falso ortopedico beccato nel Napoletano, scovata la sua cassaforte

Falso ortopedico beccato nel Napoletano, blitz in studio e in casa. Venerdì scorso gli agenti del Commissariato di San Giuseppe Vesuviano hanno effettuato un controllo presso un locale adibito ad ambulatorio medico in via Marciano a Striano in cui hanno accertato che un uomo aveva allestito uno studio ortopedico dove esercitava la professione benché privo di qualsiasi autorizzazione e titolo accademico.

Nel locale gli operatori hanno rinvenuto numerose attrezzature e strumenti generalmente utilizzati dagli ortopedici, mentre l’uomo è stato trovato in possesso di 3.400 euro in contanti. Inoltre, all’interno di una cassaforte presso la sua abitazione, hanno rinvenuto e sequestrato altri 28mila euro. L’uomo, un 44enne oplontino, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica.

GLI ALTRI CONTROLLI DELLA POLIZIA

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Decumani, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazzetta Teodoro Monticelli hanno notato un uomo che stava cedendo qualcosa ad una persona la quale, alla vista degli operanti, si è allontanata frettolosamente.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 11 involucri contenenti circa 12 grammi di marijuana, due cellulari e 10 euro; inoltre, l’uomo, durante le fasi dell’identificazione, ha fornito generalità false. A.S., 30enne gambiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché denunciato per false attestazioni a Pubblico Ufficiale sull’identità personale, ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato emesso il 24 novembre 2021 dal Questore di Napoli.