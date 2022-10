Risultata positiva al Covid, 14enne si aggrava e muore: era vaccinata con 3 dosi

Una 14enne è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. La giovane era stata portata nei giorni scorsi con febbre e vomito all’ospedale di Ostuni.

Accertata la positività al Covid della 14enne, le sue condizioni si sono aggravate, richiedendo il ricovero in rianimazione

Qui è stata accertata la sua positività al Covid e, successivamente, la ragazzina è stata trasferita nel reparto di Pediatria del Perrino dove le sue condizioni sono peggiorate e si è reso necessario il ricovero in Rianimazione. Proprio lì, questa mattina, la 14enne, che era vaccinata con tre dosi, è morta. Sono in corso gli accertamenti clinici per verificare le cause del decesso. La 14enne era originaria di Reggio Emilia, ma da qualche anno si era trasferita con la sua famiglia a Serranova in provincia di Brindisi. Frequentava il primo liceo artistico a Brindisi. Una notizia straziante che ha sconvolto l’intera scuola, e la comunità dove ormai viveva.

Si ipotizza una sindrome da disfunzione multiorgano

L’ipotesi attualmente al vaglio è quella di una sindrome da disfunzione multiorgano, legata a una risposta infiammatoria sistemica, ad aver causato questa mattina il decesso di una 14enne nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi. Lo spiega Fulvio Moramarco, direttore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Perrino. A quanto si apprende, sono in corso accertamenti per capire cosa possa aver causato la risposta infiammatoria.