Festa di 3 anni, ma gli invitati non si presentano: la mamma pubblica il video della figlia che mangia da sola

Un disastro di festa quella per il compleanno di Avery: al party per i suoi tre anni, organizzatogli dalla mamma, nessuno si presenta e il video della piccola fa milioni di visualizzazioni su TikTok. La giovane mamma di Avery per festeggiare il compleanno della piccola decide di organizzarle una festa invitando 27 suoi piccoli amici, ma nessuno si presenta. Pizze ed una torta a tema Frozen, era tutto pronto per accogliere gli amici, ma a cantare “tanti auguri a te” alla piccola davanti alle candeline non si presenterà nessuno.

Il TikTok della festa di compleanno

La mamma demoralizzata dall’accaduto decide così di fare un TikTok per condividere il suo dispiacere e la tristezza della piccola nel giorno del suo compleanno. Il video pubblicato sui social mostra la piccola Avery intenta a mangiare una fetta di pizza da sola. Le inquadrature fatte dalla mamma della “festa” sono varie e tra le tante anche un bidone della spazzatura. La mamma mostra infatti i cartoni che contenevano il cibo d’asporto, da lei ordinato per accogliere i piccoli invitati, all’interno del bidone e scrive: “soldi e tempo persi“.

Il video che mostra la non-festa ha raggiunto i 3milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Tanti sono stati gli utenti che, vista la scena della piccola che mangia la pizza da sola, hanno deciso di rincuorarla. Molti hanno infatti raccontato di aver vissuto esperienze simili. Una mamma racconta che a casa sua “è una regola andare se si è invitati, ma una volta siamo stati gli unici a presentarci. È così triste che ciò accada, mi dispiace così tanto…”

C’è chi poi, mettendosi nei panni della piccola, racconta esperienze simili vissute anche da adulti. “Questo è quel che è successo al mio sedicesimo compleanno“. “Non avevo mai riprovato fino a quando non ho compiuto 26 anni… ed è successo di nuovo. Ho 39 anni, ora mi concedo sempre una giornata da solo alle terme nel giorno del mio compleanno“. E ancora poi: “Questo è successo per l’ottavo compleanno di mio figlio e ho mentito e dicendogli che era colpa mia, così non si sarebbe sentito tanto male“. Tanti gli utenti che hanno assicurato che al prossimo compleanno Avery non potrà rimanere da sola a festeggiare: “la prossima volta facci sapere, per lei ci saremo“.