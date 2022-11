Napoli, fingono un malore in auto per evitare il traffico in galleria

Sono imbottigliate nel traffico della Galleria a Napoli e, per cercare di divincolarsi, la passeggera dell’auto finge un malore mentre chi è alla guida fa segno alle altre vetture di fare spazio per poter passare. Il finto furbesco pronto soccorso è stato postato su TikTok e diversi utenti indignati hanno segnalato il video al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Dal filmato non si riesce a capire se le donne abbiamo proseguito nella loro messa in scena e siano andate fino in fondo. Anche se siano limitate all’intento è pur sempre un episodio vergognoso che abbiamo segnalato – ha commentato Borrelli con il conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli -. Da quando poi esistono piattaforme social come Tik Tok che promettono visibilità e popolarità, e in certi casi anche denaro, stanno aumentando a dismisura gli episodi di idiozia e di incoscienza. Su questo servirà studiare un piano d’azione perché il fenomeno sta sfuggendo di mano”.

COMUNICATO STAMPA