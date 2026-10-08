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Una lite, il furto della borsa con dentro il telefono cellulare e poi la pubblicazione sui social di un video privato. È la vicenda che ha coinvolto Anna Lou Castoldi, 25 anni, figlia di Asia Argento e Morgan, che ha denunciato l’accaduto alla Polizia.

L’uomo ritenuto responsabile è stato rintracciato alla stazione di Napoli e denunciato per diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, furto e accesso abusivo a sistema informatico.

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Figlia di Asia Argento vittima di revenge porn a Napoli, rubato il cellulare e diffuso video intimo

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i fatti sarebbero avvenuti in una struttura ricettiva di Licola, nell’area nord della provincia di Napoli. Dopo una discussione con la giovane, un suo conoscente si sarebbe impossessato della borsa contenente il cellulare e si sarebbe allontanato verso il capoluogo campano. Durante il tragitto avrebbe utilizzato il dispositivo per pubblicare sul profilo Instagram della 25enne un video che la ritraeva in momenti privati. A far scattare l’allarme sarebbe stata proprio Asia Argento. L’attrice, accortasi della comparsa delle immagini online, avrebbe tentato invano di mettersi in contatto con la figlia. Non riuscendo a rintracciarla, si è rivolta alle forze dell’ordine, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Grazie alla geolocalizzazione del telefono, gli agenti della Polizia Ferroviaria sono riusciti a localizzare il dispositivo nei pressi della stazione centrale di Napoli, in zona piazza Garibaldi.

Quando è stato individuato, l’uomo era ancora in possesso del cellulare e della borsa della giovane e si trovava in stato confusionale. Gli agenti lo hanno accompagnato in ospedale per le cure del caso e successivamente lo hanno denunciato. La Procura di Napoli ha avviato gli approfondimenti investigativi per chiarire tutti gli aspetti della vicenda.