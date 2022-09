Lutto a Mugnano e Napoli, Checco stroncato da un tumore: anche la sorellina fu uccisa dal male incurabile

“Qualcuno mi deve spiegare come due genitori possono, seppellire due figli per un tumore. Dopo Greta, anche Giuseppe ci lascia. Mentre voi fate la campagna elettorale, i nostri figli continuano a morire Elisa Russiello Ciro Macor io non ho parole per il vostro dolore. Vi sono vicina”. E’ la giornalista Marilena Natale a dare la brutta notizia dell’ennesima morte di un bimbo in terra dei fuochi. La famiglia Macor, originaria di Mugnano ma ora residente a Napoli, era già stata colpita da un dramma per la morte della figlia Greta, anche lei affetta da tumore, deceduta all’età di 7 anni per un tumore al cervello. Anche Francesco Macor, è morto per un tumore (sarcoma). Oggi si terranno i funerali