Forti scosse di terremoto nelle Marche, epicentro nei pressi di Ascoli Piceno

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 12.24 di oggi giovedì 22 settembre, nelle Marche. La magnitudo, stando alle prime informazioni fornite dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stimata tra 3,9 e 4,4. Una seconda scossa, più lieve, pochi secondi dopo: sempre secondo l’Ingv alle 12,25 la terra ha tremato con magnitudo tra 3.4 e 3.9. La scossa è stata avvertita da gran parte della popolazione, ma non si hanno anche ancora notizie su eventuali danni a cose o persone.

“Maltempo killer nelle Marche, 7 morti e 3 dispersi: c’è anche un bimbo” dall’archivio di Internapoli.it del 16/09/22

Sale a sette il bilancio delle vittime dell’ondata di maltempo nelle Marche: i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall’acqua mentre era a bordo della sua auto.

Nella provincia di Ancona si sono abbattuti “400 millimetri di pioggia in due, tre ore”, ha detto il responsabile delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, Luigi d’Angelo, che sta seguendo dalla sala operativa l’evolversi della situazione. “È stato un evento estremamente intenso – ha sottolineato -, tutte le forze sono in campo e al lavoro”. Probabilmente, ha aggiunto, “il caldo di questi giorni, scontrandosi con con una cella di aria fredda, ha determinato dei fenomeni così violenti”.

Case allagate fino al primo piano, strade come torrenti e fiumi in piena che minacciano anche i comuni costieri. Il maltempo torna a fare paura nelle Marche, con una persona che risulta al momento dispersa nella zona di Senigallia. Le immagini dei condomini allagati e delle auto trascinate dall’acqua stanno facendo il giro di social e web. L’ondata di piena del fiume Misa minaccia Senigallia, già colpita dall’alluvione nel 2014. Appello social del Comune che invita i cittadini di tenersi lontano dagli argini e di rimanere in casa, portandosi ai piani alti.