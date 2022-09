Brutte notizie per Politano: c’è l’esito degli esami con il Napoli

Brutte notizie per Matteo Politano. L’infortunio è più grave del previsto, all’inizio sembrava essere solo una contusione ma ora arrivano gli esami da parte del Napoli: “Matteo Politano si è sottoposto oggi ad esami clinici che hanno evidenziato distrazione del legamento peroneo astragalico anteriore destro. L’attaccante azzurro, che aveva lasciato il ritiro della Nazionale, proseguirà la riabilitazione all’SSCN Konami Training Center”.

Il Napoli ha chiarito con un comunicato le reali condizioni di Politano, lo stop sarà più lungo del previsto dato che inizialmente il suo rientro era previsto subito dopo la sosta. Ora sarà difficile vederlo in campo nelle primissime gare di ottobre, tra campionato e Champions, nuovi controlli chiariranno con maggiore precisione i tempi per questo infortunio delicato. Rischia dunque di saltare Torino e Ajax, per provare a tornare con Cremonese o al ritorno con l’Ajax. Altrimenti tornerà nella seconda metà di ottobre, dipenderà dalle risposte della caviglia alle terapie di questi giorni. Una notizia inaspettata dopo l’iniziale ottimismo anche da parte di Mancini, il Napoli perde Politano.