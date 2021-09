Francesca Neri ha finalmente svelato la malattia che qualche anno fa le ha cambiato la vita. L’attrice, moglie di Claudio Amendola, è affetta da una malattia cronica che procura grandi dolori: la cistite interstiziale. “È durata tre anni la fase acuta, non ne sono fuori, non si guarisce: impari a gestirla e a non provocarla in modo che non sia invalidante. I primi due anni, io che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono questa patologia”, ha raccontato al Corriere della Sera. La Neri ne ha parlato anche nel libro autobiografico ‘Come carne viva’. L’interprete 57enne ha ammesso di aver pensato spesso al suicidio.

La storia d’amore con Claudio Amendola

“Ho accarezzato l’idea del suicidio. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri. Claudio è il mio opposto, eppure eccoci ancora qui, sono stata sedotta dalla sua parte femminile nascosta. Ci siamo conosciuti in Amarsi un po’ di Vanzina, la mia prima volta come comparsa, lui protagonista. Stiamo insieme da venticinque anni, se non avessi avuto questa complicità e quest’affetto non ce l’avrei fatta. Rocco era intorno ai diciotto anni, faceva affidamento sul padre ed è stato il mio grande cruccio. Il dolore più grande è stato per mio figlio, il libro l’ho scritto per lui”, ha fatto sapere Francesca Neri.

La nuova vita di Francesca Neri

Francesca Neri le ha provate davvero tutte per stare meglio: urologia, agopuntura, ayurveda, nutropuntura, ozonoterapia. “Oggi ho trovato un equilibrio, devo imparare a difenderlo. Ho cominciato a privarmi di cose che potevano scatenare una reazione. L’aria condizionata, il caldo, certi cibi. La vescica è una parete e se viene lesionata si creano ferite interiori. Le conosco bene, le ho anche nell’anima”, ha spiegato. E il sesso? “Non ci pensi, ma quando ci pensi è il segno che sei viva. Si inventa un nuovo modo di avere intimità col tuo compagno, ti devi arrangiare”, ha precisato